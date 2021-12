MN - Milan, proseguono con fiducia le trattative per i rinnovi di Leao, Theo e Bennacer

Il Milan oltre a correre ai riparti per sostituire Simon Kjaer durante il mercato di gennaio, sta lavorando sodo per blindare tre giocatori fondamentali come Ismael Bennacer, Rafael Leao e Theo Hernandez. La dirigenza milanista è in trattativa con i loro agenti per prolungare il contratto fino al 2026, con adeguamento salariale. I tre pilastri del Milan hanno diversi estimatori nei vari campionati europei ma Maldini e Massara vogliono blindare i tre giocatori e si sta lavorando sui bonus e su premi individuali da inserire nei contratti. Attualmente Leao, Theo e Bennacer scadono il 30 giugno 2024, e ben presto la società conta di annunciare i loro rinnovi fino al 2026.

Il sostituto di Kjaer. Contestualmente il Milan lavora sul difensore centrale. Telefoni bollenti in questi giorni, con tanti procuratori che propongono i loro assistiti. Oltre a Milenkovic, Christensen e Botman, potrebbe tornare di monda il nome di Antonio Rudiger del Chelsea, in scadenza con i Blues.