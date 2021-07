MN - Milan: proseguono i contatti per Daramy, ma prima dovrà uscire Hauge. Atteso un rilancio dalla Germania

Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews.it, tra i nomi che continuano a restare sul taccuino dei dirigenti rossoneri figura anche quello di Mohammed Daramy. Il giovanissimo esterno del Copenhagen è descritto come uno dei prospetti più intriganti del calcio danese e il Milan, attento ai giovani talenti, continua a considerarlo come uno dei nomi ancora valido per rinforzare l'attacco. I contatti tra le due squadre, negli ultimi giorni, sono andati avanti e hanno concretizzato quelle che all'inizio sembravano solo voci di mercato. I discorsi per il classe 2001, tuttavia, potrebbero raggiungere il cosiddetto 'step successivo' solo con l'uscita di un altro giovane rossonero: Jens Petter Hauge.

LA SITUAZIONE HAUGE - Per un giovane che potrebbe entrrea, un altro dovrebbe uscire e lasciare Milanello. Le voci sul futuro di Hauge, in particolare, lo potrebbero portare in Germania dove il norvegese è seguito con interesse da Wolfsburg e Eintracht. L'offerta che potrebbe convincere il Milan, secondo quanto raccolto da Milannews.it, dovrebbe aggirarsi tra i 12 e i 13 milioni di euro, una cifra che permetterebbe al club di Via Aldo Rossi di fare una buona plusvalenza avendo pagato Hauge 4.2 milioni di euro. Per ora la distanza tra domanda e offerta sul fronte Hauge è ancora ampia ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare il rilancio giusto dalla Germania.

di Antonio Vitiello