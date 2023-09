MN - Milan, Theo e Maignan in gruppo. Per Calabria personalizzato sul campo

Arrivano notizie positive da Milanello in vista della gara contro il Cagliari, in programma mercoledì alle 18:30. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Theo Hernandez e Mike Maignan hanno svolto l'allenamento di oggi con il gruppo, mentre Davide Calabria ha svolto un allenamento personalizzato sul campo.

Per i due francesi, dunque, si profila un rientro da titolari nel match di mercoledì alla 'Unipol Domus': Maignan dovrebbe prendere il posto di Sportiello tra i pali, la presenza di Theo Hernandez darebbe la possibilità a Pioli di tornare al 4-3-3 dopo l'esperimento 3-4-3 contro l'Hellas Verona. Considerando, invece, la situazione di Calabria, a Cagliari ci sarà ancora spazio dal primo minuto per Florenzi, con il capitano rossonero che, a questo punto, pone la Lazio (sabato 30 settembre a San Siro) come data per il rientro.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara