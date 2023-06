MN - Milan-Thuram, decisione entro fine mese. E c’è il pressing dei francesi...

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan ha individuato in Marcus Thuram il primo obiettivo per il ruolo di centravanti e ha avanzato la sua proposta al giocatore, ricevendo gradimento e apertura da parte del giocatore in uscita a parametro zero dal Borussia Monchengladbach. Su di lui, come riportato da giorni, c’è anche il Paris Saint-Germain che, tuttavia, non ha ancora affondato in via definitiva il colpo.

Da via Aldo Rossi si aspettano una risposta da parte di Thuram entro una decina di giorni, visto che il ragazzo voleva prima pensare agli impegni con la nazionale francese dove, però, il tema Milan è rimasto comunque vivo anche dentro lo spogliatoio dei “blues”.

Il figlio di Lilian, infatti, ha avuto modo di parlare del club rossonero insieme a Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud, che hanno attuato un lavoro di convincimento per cercare di far scegliere il Milan a Thuram. Adesso che non ci sono più impegni ufficiali, il giocatore avrà il tempo necessario per riflettere e prendere la sua decisione, con il Milan che rimane sì in attesa, ma che sta già sondando altri obiettivi qualora la risposta di Thuram non dovesse essere affermativa.

Ricordiamo come il Milan abbia proposto a Marcus un contratto da quasi 5 milioni all’anno per i prossimi cinque anni e un ruolo da protagonista all’interno della formazione di Stefano Pioli dove si andrebbe a giocare la maglia da titolare proprio con uno dei suoi mentori in nazionale, ovvero Olivier Giroud.