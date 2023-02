MN - Milan, Tomori recuperato per il Tottenham. Dubbio Bennacer, Florenzi in gruppo

Fonte: dai nostri inviati Antonio Vitiello e Antonello Gioia

Il Milan ha iniziato qualche minuti fa l'allenamento di rifinitura a Milanello in vista del match di domani contro il Tottenham, valido per l'andata degli ottavi di Champions League. C'era grande curiosità per vedere se anche oggi Fikayo Tomori e Ismael Bennacer si sarebbero allenati in gruppo: il difensore inglese ha iniziato regolarmente la seduta in gruppo, mentre nella prima parte non si è visto il centrocampista algerino. E' possibile che il giocatore possa unirsi ai compagni durante l'allenamento, ma per il momento la sua presenza tra i convocati per la sfida contro gli Spurs è in dubbio. In gruppo c'è anche Alessandro Florenzi, da capire se il terzino andrà almeno in panchina.