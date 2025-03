MN - Napoli-Milan, le ultime sulla probabile formazione rossonera: i dettagli

Prove tattiche quest’oggi per Sergio Conceiçao che sui campi di Milanello ha lavorato a quella che dovrebbe essere la probabile formazione rossonera in vista di Napoli-Milan di domani sera al “Maradona” nel posticipo della 30° giornata di Serie A.

Napoli-Milan, la probabile formazione: novità a centrocampo

Entrando nello specifico di quelle che sono state le prove effettuate dall’allenatore portoghese, il Milan giocherà con il 4-2-3-1 o 4-3-3 in base all’interpretazione senza palla da parte dei giocatori che saranno chiamati a iniziare la partita. Due le novità più importanti che riguardano, principalmente, il centrocampo e l’attacco. In mezzo al campo ci sarà il ritorno da titolare di Ruben Loftus-Cheek, che dovrebbe agire come vertice alto del triangolo completato da Tijjani Reijnders e da Warren Bondo, che sarà preferito a Youssouf Fofana.

Napoli-Milan, la probabile formazione: chi gioca in attacco

In attacco, come già era emerso nei giorni scorsi e come vi avevamo anticipato ieri, ci sarà Tammy Abraham come terminale offensivo mentre sulle fasce agiranno Christian Pulisic e Rafael Leao, anche se Conceiçao ha provato anche Joao Felix largo a sinistra nel corso degli ultimi allenamenti. Come sempre, la decisione finale sarà presa domani, nella riunione tecnica.

Napoli-Milan, la probabile formazione rossonera

Dunque, alla luce di quanto appreso dalla nostra redazione, la probabile formazione milanista per la partita contro il Napoli sarà la seguente:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. A disp.: Sportiello, Torriani, Florenzi, Jimenez, Pavlovic, Tomori, Terracciano, Fofana, Gimenez, Chukwueze, Jovic, Joao Felix, Sottil. All.: Conceiçao

Indisponibili: Emerson Royal

Squalificato: Musah (1)

Diffidati: Jimenez, Bondo