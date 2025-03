MN - Napoli-Milan, Abraham al momento in vantaggio su Gimenez

vedi letture

Ancora poche ore e l'ultima parte di stagione rossonero entrerà nel vivo: domenica sera si va a Napoli per affrontare gli azzurri di Antonio Conte, in lotta scudetto con l'Inter. Il Milan pensa giustamente solo a sé stesso e alla sua rincorsa, molto difficile, ad un piazzamento Champions League. Sergio Conceiçao, durante la sosta per le nazionali, ha avuto tempo a sufficienza per prepare al meglio la sfida con chi è rimasto a Milanello.

Tra questi c'è Tammy Abraham, che ha potuto lavorare senza intoppi non essendo stato convocato dall'Inghilterra. Al momento, apprende la redazione di MilanNews.it, è lui in vantaggio per un posto da titolare al "Maradona". Domani, alla vigilia, se ne saprà sicuramente di più, ma l'inglese a differenza di Gimenez, che si è allenato anche oggi in gruppo ma che è tornato dagli impegni col Messico con una caviglia non al meglio, ha potuto lavorare molto di più a stretto contatto con il tecnico portoghese.