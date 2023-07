MN - Non solo Chukwueze e Isaksen: c’è anche Arnaut Danjuma nelle idee per rinforzare le fasce

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan contiua il casting per l'esterno destro dopo aver acquistato Christian Pulisic a titolo definitivo. Oltre a Chukwueze e Isaksen, ai rossonero è stato proposto Arnaut Danjuma, attaccante olandese del Villarreal, che arriva dal prestito deludente al Tottenham sotto la guida di Antonio Conte. Si apre, dunque, un altro canale tra Milan e Villarreal per un altro giocatore oltre al nigeriano, per il quale è già stata fatta un'offerta, poi rifiutata dagli spagnoli.

di Pietro Mazzara