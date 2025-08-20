Jacobelli su Vlahovic: "Devo dire che sta brillando per impegno e serietà, ha già segnato molto nelle amichevoli.."
Xavier Jacobelli, storico giornalista e direttore, si è così espresso ai microfoni di TMW Radio parlando del possibile imminente futuro dell'attaccante serbo Dusan Vlahovic, obiettivo di mercato del Milan in questa sessione estiva. Di seguito un estratto delle sue considerazioni:
"Vlahovic? Il suo futuro è assolutamente aperto, va sottolineata la professionalità di Vlahovic che fin dal primo giorno di ritiro si è allenato al meglio nonostante lo scenario probabile di una cessione. Vlahovic sta brillando per impegno e serietà, ha segnato tre gol in amichevole e sta facendo. Piace molto al Milan, lo ha confermato ieri Tare prima della sfida con il Bari e si affaccia anche il Napoli visto l’infortunio di Lukaku”.
