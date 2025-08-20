TOP NEWS del 19 agosto - Leao out contro la Cremonese, Okafor verso il Leeds, la questione Curva Sud

di Niccolò Crespi

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, martedì 19 agosto 2025:

MN - Milan, trauma elongativo al polpaccio destro per Leao. Salterà la Cremonese, da valutare per Lecce

Questione Curva, parlano gli esponenti del tifo: "Se c'è volontà di trovare una soluzione, il Milan si faccia avanti"

Okafor vola in Inghilterra: lo svizzero è atteso in serata a Leeds