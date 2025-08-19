Okafor vola in Inghilterra: lo svizzero è atteso in serata a Leeds
Noah Okafor è atteso questa sera a Leeds, dove si sottoporrà alle visite mediche prima di legarsi al club inglese. Affare che si aggira sui 20 milioni di euro che garantiranno al Milan un'importante plusvalenza, pari a 11 milioni di euro.
Sarà la 23esima cessione del Milan in questa sessione di mercato, senza contare i prestiti non rinnovati di Kyle Walker, Joao Felix e Riccardo Sottil.
Nelle idee del Milan non verrà preso un sostituto dello svizzero, ma in questi ultimi giorni di mercato estivo il club di via Aldo Rossi concentrerà i suoi sforzi solo sul nuovo attaccante da prendere. In questo senso si registrano nuovi contatti con l'entourage di Dusan Vlahovic, centravanti in uscita dalla Juventus che chiede circa 20 milioni di euro, cifra che gli permetterebbe di non fare una minusvalenza. Con il giocatore serbo e il suo entourage c'è invece da trattare sull'ingaggio (ora in bianconero guadagna 12 milioni di euro) e sulle commissioni.
