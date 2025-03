MN - Nuovo ds Milan: sale Paratici, scende Tare. Il punto della situazione

In casa rossonera continua a tenere banco la questione del nuovo direttore sportivo da inserire nell'organigramma del Milan. Ma rispetto a qualche settimana c'è un po' meno fretta di trovarlo: il club di via Aldo Rossi non può e non vuole sbagliare questa scelta che è troppo importante per il futuro prossimo del Diavolo e quindi si procederà con gradi con un nuovo casting condotto dall'ad milanista Giorgio Furlani.

Negli ultimi giorni, in pole sembrava esserci Igli Tare, ex ds della Lazio, ma in queste ore le sue quotazioni sono crollate. Sono invece in risalita quelle di Fabio Paratici, ex dirigente di Juventus e Tottenham che al momento è fermo in seguito all'inibizione da parte della Corte Federale d'Appello della FIGC per 30 mesi a gennaio 2023 a seguito del processo sulle plusvalenze che ha coinvolto il club bianconero. Non è però da escludere che nelle prossime settimana esca qualche nuovo profilo sia italiano (D'Amico dell'Atalanta e Sartori del Bologna sono stati accostati recentemente al Milan) che straniero (negli ultimi giorni si è parlato per esempio di Markus Krösche dell'Eintracht Francoforte e di Thiago Scuro, dg del Monaco).

di Antonio Vitiello