MN - Partita la caccia al dopo-Botman: conferme su Hincapié. Diallo piace

MilanNews.it

Svanita la pista che porta a Sven Botman, ecco che il Milan si è rimesso al lavoro per trovare un nuovo profilo da poter inserire all'interno del pacchetto difensivo. In attesa del ritorno in campo di Simon Kjaer, Paolo Maldini e Ricky Massara hanno avviato dei nuovi contatti con il Paris Saint-Germain per Abdou Diallo. Il difensore, che può fare sia il centrale sia il terzino sinistro, era già stato cercato in inverno dal Milan, ma senza arrivare a un accordo sulla formula e con la decisione, poi, di puntare su Pierre Kalulu che, nei fatti, ha premiato. Adesso però, con l'uscita quasi certa di Alessio Romagnoli, serve un tassello mancino da mettere nel reparto e Diallo è un nome valido, concreto.

Il secondo nome, sul quale sono arrivate importanti conferme, è quello dell'ecuadoriano Piero Hincapié del Bayer Leverkusen. Cresciuto nel Talleres, il ragazzo classe 2002 è sbarcato in Germania lo scorso agosto per 8 milioni e nell'ultima stagione ha collezionato ben 33 presenze ufficiali, 27 in Bundesliga e 6 in Europa League. La sua valutazione attuale, fatta dal Leverkusen, è sui 18 milioni trattabili. Una cifra non impossibile, ma che richiederebbe un ribasso per poter far entrare in scena il Milan.

Non arrivano segnali di apertura sul nome di Francesco Acerbi. Nel podcast tutti gli aggiornamenti.