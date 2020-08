MN - Per Tonali si continua a trattare, non escluderebbe Bakayoko. Brahim ad un passo

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, l'eventuale arrivo di Sandro Tonali non escluderebbe Tiemoué Bakayoko, centrocampista per il quale la trattativa col Chelsea è in fase avanzata. Per il classe 2000 del Brescia si continua a trattare.

Zlatan Ibrahimovic potrebbe arrivare domani, il numero di maglia non è ancora stato scelto.

L'arrivo di Brahim Diaz è ormai vicinissimo. Operazione ormai ad un passo.

Il ritorno di Gerard Deulofeu, nonostante la volontà del ragazzo di vestire il rossonero, è invece difficile.

Per il discorso secondo portiere ci sono varie opzioni, tra cui Asmir Begovic.