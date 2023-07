MN - Punto mercato Milan: da Reijnders, Taremi, Danjuma a Chukwueze. In uscita Ballo-Toure, Gabbia e gli altri

MilanNews.it

Il Milan continua a lavorare sul mercato in entrata e in uscita. I rossoneri ritengono che Samuel Chukwueze sia sempre la prima opzione sulla corsia destra, soprattutto per le caratteristiche tecniche del nigeriano. Il prezzo alto del Villarreal (che chiede più di 35 milioni) non sta facendo registrare passi avanti nella trattativa. L'operazione non sarà semplice ma il nome di Chukwueze resta sempre vivo.

Ci sono sempre più conferme sul Arnaut Danjuma, nome svelato ieri sera da MilanNews.it, ma in questo caso l'affare sarebbe solamente in prestito. Una classica operazione di contorno, non sarà lui la portata principale.

Continua il dialogo tra il Milan e l’Az Alkmaar per Reijnders, i rossoneri stanno lavorando sull’olandese e non hanno abbandonato la trattativa. Anzi, nelle prossime ore potrebbero modificare ancora una volta l’offerta per andare verso le esigenze dell’Az Alkmaar. Work in progress, c'è sempre fiducia.

In attacco in netto calo i nomi di Morata e Scamacca, resiste invece quello di Taremi. La richiesta da 20 milioni, l’età e soprattutto lo status da extracomunitario portano il Milan a riflettere ancora.

In uscita c’è soprattutto Ballo-Tourè, probabilmente tra i giocatori più vicini a partire. Il Nizza è l’opzione più veritiera ma si attende l’offerta giusta. Pure il Bologna sta spingendo.

Con le valigie pronte Matteo Gabbia. Se lo contendono il Frosinone e il Genoa.

Su Messias c’è il Torino, su Rebic e Origi sondaggi dalla Turchia. De Ketelaere continua a interessare a molti club all’estero.

di Antonio Vitiello