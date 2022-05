MN - Quanti spettatori e quanto ha incassato il Milan in stagione a San Siro: tutti i numeri

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo un anno e mezzo senza pubblico, il Milan – nel corso di questa stagione – ha potuto riabbracciare i suoi tifosi sugli spalti di San Siro, pur passando da diverse restrizioni sulla capienza dello stadio a causa delle decisioni del governo in materia di prevenzione al covid-19. I rossoneri, nelle 24 partite casalinghe disputate, hanno collezionato un totale di 1.034.785 spettatori per un incasso globale di 43.801.881,01 euro. Numeri importanti, che superano quelli della stagione 2018-19 (l’ultima completa pre pandemia) a livello di incassi (erano stati 37.6 milioni in quel caso).

I numeri sarebbero potuti essere maggiori sia nella voce degli spettatori sia per quel che riguarda l’introito, ma qui ci sono dei fattori che sono andati a svantaggio del Milan. Il primo, ad esempio, è stato quello delle due partite contro Juventus e Spezia dove San Siro ha aperto per soli 5000 spettatori con incassi non comunicati poiché davvero esigui. La partita con la formazione di Allegri sarebbe potuta essere un volano clamoroso, con una stima di quasi 5 milioni di euro d’incasso bruciati per colpa del governo e delle sue decisioni. I prezzi ultra popolari per le ultime gare interne contro Fiorentina e Atalanta hanno consentito il pienone, ma hanno anche portato in cassa 1.2 milioni a gara. Pochi se si pensa che con prezzi di fascia B, si sarebbe potuti arrivare almeno a 3 milioni a partita. Ma la voglia di avere i tifosi allo stadio ha prevalso anche sulle situazioni di cassa. E gli effetti si sono visti. Eccome se si sono visti.

I NUMERI DEFINITIVI

Di seguito riportiamo i numeri definitivi, competizione per competizione, degli spettatori totali e degli incassi ottenuti dal Milan dallo stadio, una voce che tornerà ad essere impattante anche nel bilancio del club dopo lo 0 dovuto iscrivere in quello chiuso al 30 giugno 2021.

SERIE A:

Totale spettatori: 836.293

Totale incasso: 25.943.938,00

CHAMPIONS LEAGUE:

Totale spettatori: 131.286

Totale incasso: 10.180.911,8

TIM CUP:

Spettatori: 67.206

Totale incasso: 3.519.799,00