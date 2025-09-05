MN – Ritorno di Galliani al Milan: ogni sviluppo dopo il closing del Monza

Era nell’aria che la notizia del potenziale ritorno di Adriano Galliani all’interno della sfera Milan potesse riprendere quota nel corso della pausa per le nazionali. Anche perché in avvicinamento c’è un evento importante e che è sempre stato visto come la condizione fondamentale per l’evoluzione verso il Galliani bis in rossonero, ovvero il closing del Monza.

La prossima settimana, il club brianzolo dovrebbe passare ufficialmente di mano dalla Fininvest, holding della famiglia Berlusconi, al fondo americano Beckett Layne Ventures che ha nell’ex dg della Roma, Mauro Baldissoni, uno dei suoi frontman di riferimento. I colloqui tra la proprietà del Milan e Galliani sono noti da tempo e c’è un accordo di massima sul ritorno dell’ex ad milanista nella galassia rossonera, dove troverebbe persone che lo stimano tantissimo e che avrebbero il piacere di lavorare con lui. Per Zlatan Ibrahimovic e Massimiliano Allegri, poi, si tratterebbe di un rendez-vous pazzesco visto che nell’estate del 2010, tra maggio ed agosto, proprio Adriano Galliani li portò al Milan e insieme vinsero lo scudetto numero 18.

I fatti vanno raccontati per quelli che sono. Galliani ha sempre messo il Monza, in questa fase delicata, come sua priorità e fino alla celebrazione del closing resterà in sella. Anche perché, qualora la trattativa dovesse fallire, manterrebbe la carica di amministratore delegato dei monzesi. Inutile correre, gli accordi di massima tra Galliani e RedBird ci sono, ma prima di vidimarli e renderli operativi (si scoprirà poi la sua carica operativa) sarà necessario che il Monza esca dalla galassia Berlusconi.