MN - Si lavora in queste ore per il riscatto di Tonali, deadline fissata al 16 giugno

La scorsa estate il Milan ha prelevato dal Brescia Sandro Tonali, centrocampista classe 2000, con un'operazione complessa: prestito oneroso da 10 milioni, 15 milioni di euro per il diritto di riscatto più 10 eventuali di bonus. La prima stagione in rossonero di Tonali non è stata sicuramente facile, tra preparazione fisica assente ad inizio campionato e un salto di livello notevole, ma l'intenzione del club è quella di puntare ancora sul talento italiano.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, la dirigenza rossonera è al lavoro in queste ore per rimodulare formule e dilazioni per quanto riguarda l'acquisto a titolo definitivo del numero 8. C'è fiducia che l'esito della trattativa con Cellino, il presidente del Brescia vuole venire incontro alle richieste del Milan, possa essere positivo; c'è però una deadline all'orizzonte. In Lega ogni anno le società di Serie A per i trasferimenti interni stabiliscono una data entro la quale bisogna esercitare i riscatti: in Italia è il 16 giugno e non il 30. Quindi, per avvalersi del diritto di riscatto presente nel contratto di Sandro Tonali il Milan ha a disposizione poco più di una settimana di tempo.