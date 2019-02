MN - Suso, primi contatti per il prolungamento del contratto: lo scenario

Suso e il Milan, un matrimonio che sembra essere destinato a vedere prolungata la data di scadenza. È stato lo spagnolo, nell’intervista concessa a Sky e alla Gazzetta dello Sport, a comunicare come siano iniziati i primi contatti tra la dirigenza rossonera e il suo entourage per rimodulare i termini del contratto che lega l’attaccante spagnolo al Milan fino al 30 giugno 2022. L’accordo in essere tra le parti è stato firmato il 25 settembre 2017, con la trattativa che era stata portata avanti dall’allora direttore sportivo Massimiliano Mirabelli e dall’agente del giocatore, Alessandro Lucci. All’interno di quell’accordo era stata inserita una clausola risolutoria di 38 milioni, cosa che renderebbe piuttosto appetibile il cartellino di Suso per qualsiasi club che abbia quella disponibilità economica.

BASI SOLIDE - La trattativa si svilupperà su basi solide, come la volontà delle parti di proseguire il cammino insieme. Suso ha dato tanto al Milan negli anni difficili, diventandone un perno fondamentale. Sia per Montella sia per Gattuso, l’andaluso non è mai stato in discussione e anche lui ha sempre ribadito quanto gli piaccia stare al Milan e quanto si trovi bene a Milano. Le basi per trovare una nuova intesa ci sono tutte ed è in questo clima di serenità che le parti si siederanno presto attorno a un tavolo per trattare.

LO SCENARIO - Come base di partenza di ci sarà una proposta di prolungamento (fino al 30 giugno 2024), allungando così di due anni l’attuale scadenza. In secondo luogo è possibile che venga rivisto verso l’alto lo stipendio, che oggi è di 3 milioni che potrebbe salire tra i 3,5 e i 4. E poi ci sarà la discussione sulla clausola risolutoria, valida solo per l’estero. Il Milan vorrebbe eliminarla dall’accordo e la cosa pare che non dispiaccia nemmeno al giocatore. In caso di muro su questa voce, la società punterebbe ad alzarla sensibilmente (almeno a 60 milioni) per mettersi un po’ più a riparo dalle eventuali azioni di club esteri interessati a Suso. Ma la sensazione è che tutto porti ad un accordo senza troppi problemi.