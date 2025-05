MN - Tare arrivato a Casa Milan, primo giorno di lavoro in sede da nuovo DS del Milan

vedi letture

In attesa che il Milan decida di pubblicare il comunicato ufficiale, atteso ormai da diverse ore, Igli Tare è arrivato in questi istanti a Casa Milan entrando da un ingresso secondario ed evitando così i giornalisti presenti sotto la sede rossonera. Il dirigente albanese ha già firmato nei giorni scorsi il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi tre anni e oggi comincia il suo primo giorno di lavoro in sede.

La priorità, oltre ad un calciomercato che si preannuncia fitto di operazioni, è ovviamente la ricerca di un nuovo allenatore: il Milan saluterà Sergio Conceiçao e Igli Tare dovrà andare ad individuare il profilo più adatto per far tornare subito la squadra tra le prime posizioni e qualificarsi così nuovamente in Champions League.