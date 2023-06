MN - Tonali verso il Newcastle: la nuova offerta al Milan è di 70 milioni + 5 di bonus

MilanNews.it

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, la nuova offerta del Newcastle al Milan per l'acquisto di Sandro Tonali è di 70 milioni di euro più 5 di bonus; a breve, la proprietà rossonera, nella persona del CEO Giorgio Furlani, dovrà dare una risposta al club inglese, tenendo chiaramente presente la volontà del calciatore, a cui è stato proposto un ingaggio triplicato rispetto a quello che percepisce al Milan.

Conferme sono arrivate anche da James Horncastle e David Ornstein, autorevoli giornalisti britannici, sul The Athletic: "Il Newcastle United - si legge - è vicino a un accordo con l'AC Milan per ingaggiare il nazionale italiano Sandro Tonali per un compenso di circa 70 milioni di euro dopo i colloqui positivi di oggi". Non si è esposto più di tanto, invece, Beppe Riso, agente di Tonali, che, uscendo dall'incontro con il Sassuolo per il futuro di Davide Frattesi, ha evitato di parlare del numero 8 rossonero con la frase: “Qui sono venuto a parlare di Frattesi”.