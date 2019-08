MN - Ulteriori conferme: prossima settimana viaggio di mercato a Madrid di Boban e Maldini

Arrivano ulteriori conferme su quanto riportato nei giorni scorsi. All’inizio della prossima settimana, Boban e Maldini voleranno a Madrid per provare a definire l’operazione Correa con l’Atletico Madrid. In più, da programma originale, in agenda ci sarebbe anche un incontro con il Real Madrid. Ultima settimana di mercato importante, per non dire decisiva, per completare la rosa a disposizione di Marco Giampaolo.