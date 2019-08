Musacchio-Duarte, in due per una maglia: l’argentino parte in pole, ma il brasiliano prova il sorpasso

Dieci milioni più uno di bonus. Tanto ha speso il Milan per strappare Duarte al Flamengo. Da ieri il brasiliano è ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. In realtà, Leo aveva già iniziato da giorni la sua avventura italiana. Il giovane centrale, agli ordini di Giampaolo, sta lavorando a Milanello in vista dell’esordio, che potrebbe arrivare sabato nell’amichevole contro il Feronikeli.

IN POLE - Duarte dovrà superare la concorrenza di Musacchio. Due combattenti per una maglia, osserva Tuttosport, in attesa che rientri quello che viene indicato come il titolare che dovrà affiancare Romagnoli, ovvero Mattia Caldara (il recupero prosegue bene). A Milanello, dunque, andrà in scena un Brasile-Argentina dall’alto coefficiente di incertezza. Perché se è vero che Musacchio parte in pole - ha commesso un paio di errori contro il Manchester ma ha sviluppato un’ottima intesa con Romagnoli - è altrettanto vero che Duarte ha tutte le carte in regola per insidiare la titolarità del collega argentino.

CHE BATTAGLIA - I due non molleranno un centimetro. E c’è da scommetterci che si daranno battaglia nelle prossime settimane per prendersi il ruolo di titolare al fianco del capitano. I primi allenamenti di Duarte hanno messo in mostra un giocatore interessante, con una presenza fisica importante e già con una buona gamba (in Sudamerica la stagione è già entrata nel vico). Musacchio è avvisato: Brasile-Argentina è appena iniziata.