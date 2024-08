Musah: "Ibra molto presente, è esigente. Fonseca mi sta aiutando in varie cose"

Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha concesso una lunga intervista a The Athletic. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Yunus Musah è tornato a New York, la città in cui è nato, e sta riflettendo sulla sua voglia di viaggiare che lo ha portato a giocare in club inglesi, spagnoli e italiani all'età di 21 anni.

A soli 21 anni Musah ha già giocato in Inghilterra, Spagna ed Italia: “Credo di aver preso un po' da mio padre. È partito a 16 anni. Mi racconta le sue storie. È di grande ispirazione. Ora abbiamo una bella vita in Europa. Il merito è suo, che ha affrontato tutto questo per portarci dove siamo con molti meno soldi di quelli che abbiamo ora”.

Di cosa parlano queste storie? “Le storie dei migranti. Ha dovuto fare molte cose - così, per esempio, quando era in Italia, dormiva in macchina e dormiva all'aperto. Andava in bicicletta per due ore dal lavoro - andata e ritorno, quindi quattro ore. Poi, (quando ha avuto più successo), è passato a una moto e infine a un'auto. Questo prima che io nascessi. Ma mi fa sentire davvero grato. Perché ti lamenti di piccole cose quando tuo padre ha vissuto tutto questo? È una cosa che apre gli occhi. Sono molto grato”.

Su Ibrahimovic. “Zlatan è molto presente. È bello. Viene a parlare con noi. È un grande mentore. Tutti sanno com'è: è esigente e ti spinge. Dice: 'Siamo al Milan, dobbiamo vincere'. Non è sufficiente vincere alcune partite e non vincerne altre. Tutti vogliono venire in questo club, quindi il posto non è garantito. Cose del genere ti tengono sulle spine”.

Le aspettative per la nuova stagione: “Mi piacerebbe giocare tante partite, essere davvero coinvolto, segnare gol - tutte cose positive. Ogni stagione si inizia con delle ambizioni e delle cose che si vogliono migliorare. Voglio anche dei titoli”.

Su Fonseca: “Ti dà un sacco di informazioni, sto imparando molto, mi sta aiutando con la posizione del corpo, con la ricezione della palla, mi sta aiutando a giocare con la palla come centrocampista, a riceverla e a muoverla”.

Qualche settimana fa si era ipotizzato un possibile trasferimento di Musah: “Mi vedo qui in questa stagione, il direttore non mi ha cacciato (ride, ndr). Quindi resterò qui e voglio lavorare sodo per giocare molte partite ed essere davvero incisivo”.

I suoi primi ricordi del calcio in Italia: “Mia madre aveva un negozio di prodotti orientali. Vivevamo in un condominio. La nostra casa è lassù”. Indica il piano superiore. “E poi il negozio era al piano di sotto. C'era un piccolo parco sul lato e noi ci giocavamo tutta l'estate. E poi, quando eravamo stanchi, andavamo al negozio a prendere da bere, perché lei aveva un frigorifero di Coca-Cola, e poi tornavamo fuori”.

Musah continua il racconto del negozio: "C'erano cibi africani - patate dolci, chips di piantaggine. Quando c'erano le cabine telefoniche nei negozi, c'erano anche quelle. Da bambino non ho mai visto nulla di economico. E mi sembrava che fossimo ricchi. Non lo eravamo, ma i miei genitori lo facevano sembrare tale. Avevamo tutto ciò di cui avevamo bisogno, dal punto di vista alimentare. Non mi preoccupavo dei vestiti o di altro, ma se mi guardo indietro, avevamo solo ciò di cui avevamo bisogno. E i miei genitori non ci hanno mai fatto sentire come se non avessimo soldi. Ma in realtà erano sempre in difficoltà e lavoravano sempre molto duramente. Sono persone fantastiche”.

I tuoi genitori volevano che diventassi un calciatore? "No, i miei genitori volevano solo che avessi un'ottima istruzione, cosa che loro non hanno avuto. Quindi volevano che avessi un'istruzione che ovviamente mi avrebbe aiutato a trovare un buon lavoro. Giocavo anche a calcio perché mi piaceva molto. Poi, quando le cose si sono fatte più serie, hanno visto che c'era una possibilità. Allora hanno spinto”.

La sua famiglia è musulmana e Musah attribuisce il suo successo alla fede. “È tutto. Ha un ruolo enorme. Credo fermamente che senza Dio non sarei in questa posizione, perché ci sono milioni di persone che lavorano duramente e non è destino che si trovino in certe posizioni, anche se lavorano probabilmente più duramente di me. Hanno il loro percorso. Questo è il mio percorso e ne sono grato. E devo apprezzare davvero il fatto che sia stato scelto per me”.

A nove anni la famiglia si trasferisce nella zona di est e Musah entra nell'academy dell'Arsenal: “Gli altri giocatori erano più avanti di me. Avevano già giocato lì e tecnicamente erano più dotati di me. Io dovevo solo lavorare sodo. E alla fine sono diventato uno dei migliori”.

Su Saka, suo compagno nelle giovanili dell'Arsenal: “La differenza è che da giovane non giocava a destra. Ha giocato come terzino sinistro e ala sinistra. È impressionante. È migliorato anche lui, è pazzesco. A volte si vedono giocatori che fanno meglio nelle squadre giovanili perché è più facile. Ma poi sta facendo meglio nel calcio professionistica. Ora si fa notare ancora di più”.

All'età di 16 anni, Musah ha fatto una scelta coraggiosa e inaspettata: ha lasciato l'Arsenal, anche se il club non voleva che uscisse. Da dove nasce il coraggio di farlo? “Volevo solo perseguire la mia passione e i miei obiettivi. Avevo anche fiducia in me stesso. Credo in Dio: queste cose insieme mi fanno sentire in grado di prendere grandi decisioni”.

Perché scegliere il Valencia? “Avevo 16 anni. Sentivo di poter iniziare ad allenarmi almeno in prima squadra. All'Arsenal non credo che ne avrei avuto la possibilità. Quindi ero disposto ad andare ovunque per avere un'opportunità ad un buon livello. Ho pensato: “Sì, ok, prenderò questa decisione”. E, che inizi bene o male, non mi lascerò sfuggire l'occasione finché non andrà bene per me. E, fortunatamente, alla fine ha funzionato”.

C'erano molti club tra cui scegliere? “Avevo molte opzioni. Sarei potuto andare in ogni club inglese, davvero. Il Valencia aveva il percorso migliore per me. Il Valencia stava anche valorizzando molti giocatori giovani. Avevano il progetto più convincente. E sono molto grato di essere andato lì. È stato fantastico”.

Una riflessione sulla Copa America deludente di quest'anno: “Abbiamo imparato molte cose, sia a livello personale che collettivo. Ad esempio la gestione delle partite. Non ho avuto un ruolo importante in questa Copa America, ma quando si è presentata l'occasione non credo di aver inciso quanto avrei dovuto. Non ti capitano spesso queste occasioni, quindi devi incidere quando ti capitano. Devo impararlo. Dal punto di vista della squadra, bisogna solo assicurarsi di fare attenzione in partite come quella con la Bolivia e quella con Panama, contro avversari contro cui bisogna vincere".

Il percorso deludente ha avuto conseguenze: il ct degli USA è stato licenziato. “È stata dura vedere Gregg andarsene. È stato il manager che mi ha portato qui. Un grande manager, una grande persona. È stato molto triste vederlo. Speriamo che il prossimo manager sia bravo come Greg e ci aiuti a fare grandi cose”.