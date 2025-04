Nel Milan che verrà giocheranno un ruolo i prestiti: due giocatori possono portare un tesoretto

Manca ancora (per poco) un direttore sportivo, manca il prossimo allenatore. E ancora non sappiamo se il Milan parteciperà il prossimo anno alle coppe europee. E se sì, quale. Ma intanto una base mercato in vista della stagione che verrà potrà essere creata dai giocatori attualmente in prestito. Qual è la situazione a oggi?

La più fluida riguarda Pierre Kalulu, titolare alla Juventus non solo per necessità, data la sequenza di infortuni (l'ultimo in ordine di tempo, Gatti), ma anche per le garanzie che sta offrendo. Il francese si sta ben disimpegnando anche nella difesa a tre di Igor Tudor. Quando il Milan passò per un periodo alla difesa a tre, Stefano Pioli diceva che la sua naturale evoluzione, nel calcio italiano, era quella di terzo di difesa. E probabilmente ha ragione perché in questa posizione è comodo, per le spaziature e per la possibilità di accompagnare l'azione. Il club bianconero ha già pagato 3 milioni per il prestito, non ci saranno problemi di sorta a rispettare l'accordo dei 14 milioni per il riscatto.

Alexis Saelemaekers sta vivendo una grande stagione alla Roma. Per Tuttomercatoweb è con 6.42 di media voto il nono miglior giocatore del campionato per rendimento. Meglio di qualsiasi giocatore del Milan, mentre solo Dybala ha una media voto più alta tra i giallorossi. Se i rossoneri decidessero davvero di passare definitivamente al 3-4-3 sarebbe a maggior ragione una risorsa preziosa per il Diavolo, ma la sensazione è che se arriverà l'offerta ritenuta congrua, ossia di 20-25 milioni, il Milan lo sacrificherà per far cassa. Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, si è espresso di recente: "Saelemaekers sta bene a Roma e noi stiamo bene con lui. Vogliamo questo trasferimento".

Diverso il discorso per gli altri giocatori via dal Milan a titolo temporaneo: Tommaso Pobega è un giocatore apprezzato da Vincenzo Italiano, ma non è un titolare inamovibile. Pertanto il discorso del Bologna è: sì, lo vogliamo riscattare. No, non alla cifra prestabilita di 12 milioni. Servirà eventualmente trattare.

Fino a gennaio il trasferimento di Johan Vasquez a titolo definitivo all'Empoli sembrava cosa fatta, anche considerando la cifra irrisoria fissata (800 mila euro). Nella sessione di mercato invernale però il club ha preso Marco Silvestri, che gli ha preso il posto in alcune partite. E il rischio della Serie B è concreto. Tutto in stand-by. Difficile la permanenza di Colombo in caso di retrocessione, da valutare anche in caso di permanenza in Serie A considerando il diritto di riscatto fissato a 7 milioni.

Impensabile che il Napoli riscatti Noah Okafor, basti pensare che la cifra del riscatto concordata è di 23.5 milioni e che complessivamente lo svizzero ha giocato 36 minuti.

Punto interrogativo per Yacine Adli e Ismael Bennacer. Il giocatore della Fiorentina anche a causa di un infortunio ha perso il posto da titolare. E l'algerino in Francia sta giocando diverse partite sotto tono. Da una parte il prezzo del riscatto è di 10.5 milioni, dall'altro di 12 più 2 di bonus. Per Morata se ne parlerà a gennaio 2026, dalla Turchia fanno sapere che lo spagnolo e la moglie stanno molto bene a Istanbul. Lazetic, Pellegrino e Zeroli sono in prestito secco.