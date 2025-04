Ghisolfi su Saelemaekers: "Sta bene a Roma e noi stiamo bene con lui. Vogliamo questo trasferimento"

Il ds della Roma Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della stracittadina contro la Lazio valevole per la 32^ giornata di Serie A.

Quale sarà il ruolo di Ranieri nella prossima stagione?

"Sta facendo un ottimo lavoro, è una figura importantissima nel progetto. Sarà un consigliere sportivo, vicino a me e alla proprietà. Vogliamo costruire una dirigenza con chiarezza e disponibilità".

Un giudizio su Dovbyk e due parole sul futuro di Saelemaekers?

"Dvobyk per me oggi è al 50% del suo potenziale, quando sarà al 90% può essere il miglior attaccante della Serie A per 3/4 anni. Saelemaekers sta bene a Roma e noi stiamo bene con lui. Vogliamo questo trasferimento".

