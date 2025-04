Nuovo ds Milan, la scelta non è imminente. E potrebbe anche non arrivare nessuno

vedi letture

Il casting per trovare il nuovo direttore sportivo del Milan si è ormai trasformata in una vera e propria telenovela. E la sensazione è che per la parola fine di questa ricerca bisognerà aspettare ancora un po': Giorgio Furlani sta portando avanti una serie di colloqui, ma la decisione finale non sembra essere imminente.

FURLANI RIFLETTE - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'amministratore delegato milanista vuole ponderare bene la scelta e individuare la persona giusta perchè stiamo parlando di un ruolo di fondamentale importanza. Furlani ha già avuto diversi contatti con Igli Tare, che è libero e potrebbe quindi iniziare a lavorare fin da subito per il Diavolo, ma la fumata bianca per l'arrivo dell'albanese non sembra essere così vicina. Anzi, più il tempo passa e più diminuiscono le chance dell'ex Lazio di essere scelto (se fosse lui il preferito lo avrebbero già preso).

NON ARRIVA NESSUNO? - In corsa restano anche altri candidati, che sono però al momento sotto contratto con altri club, vale a dire Tony D'Amico dell'Atalanta, Giovanni Manna del Napoli e Giovanni Sartori del Bologna. Questi tre sono di fatto inavvicinabili fino al termine della stagione, dunque servrà ancora un bel po' di pazienza. Sempre secondo la Rosea, comunque, è difficile, ma non è da escludere al 100% anche un altro scenario: se Furlani non dovesse trovare la persona giusta a cui affidare il ruolo di direttore sportivo, potrebbe infatti anche non arrivare nessuno e l’attuale struttura rimanere invariata.