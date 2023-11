Nuovo stadio Milan a San Donato, l'ass. Mistretta: "Ecco i prossimi step. Tempistiche? Ok 2028". E su viabilità e ordine publico...

vedi letture

Il Milan vuole costruire il suo nuovo stadio di proprietà a San Donato Milanese sull'area San Francesco e punta a giocare la prima partita ufficiale all'inizio della stagione 2028-2029. Non mancano ovviamente le polemiche su questo progetto, ma nelle scorse ore, intervenendo alla MF Real Estate Week, Massimiliano Mistretta, assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità di San Donato, ha provato a fare un po' di chiarezza soprattutto su alcuni temi caldi come viabilità, parcheggi e ordine pubblico.

PROSSIMI PASSI - Mistretta ha prima di tutto spiegato a che punto è il progetto del Milan e quali saranno i prossimi step: "L’amministrazione del Comune di San Donato deve valutare bene il progetto dello stadio del Milan nell’area San Francesco - riporta Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo) -. Il 27 settembre il club rossonero ha presentato la proposta, ora gli uffici tecnici stanno svolgendo una valutazione normativa per capire se e quando avviare l’iter istruttorio. Direi quindi che siamo ancora in una fase preliminare. Una volta superato questo step, si entrerà in una fase di valutazione più politica riguardante il progetto e le sue ricadute. Preoccupazioni per la falda acquifera, sotto il suolo di Milano? Non ha impatto sullo stadio o sulla costruzione. Anche perché i parcheggi saranno realizzati in superficie e non impatteranno la falda".

VIABILITÀ - Un tema che preoccupa molto i cittadini è senza dubbio quello sulla viabilità: "E' l'aspetto legato al progetto dello stadio del Milan nel comune di San Donato che preoccupa di più i cittadini. La sfida sarà quella di garantire il più possibile che San Donato non venga invaso dalle macchine. I posti e i parcheggi previsti dal progetto sono attualmente oltre 5 mila, tra auto e moto. Ma ci sono altri parcheggi, alle porte di San Donato, e anche altre aree che possono contribuire a creare una risposta".

ORDINE PUBBLICO - Nelle ultime ore, sono arrivate poi le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala, il quale ha esposto i suoi dubbi sul progetto, in particolare per quel che riguarda il tema dell'ordine pubblico. Ecco la risposta di Massimiliano Mistretta: "Come fa Assago con il Forum, c’è la possibilità di fare delle convenzioni con Milano per garantire un presidio di forze dell’ordine, seguendo delle pratiche consuete".

TEMPISTICHE - In merito alle tempistiche, infine, l'assessore ha dichiarato: "E' probabile che nel 2028 il fischio di inizio del campionato per il Milan sarà a San Donato. Riteniamo che la forza del progetto e la dimensione dell’investimento faranno sì che le risposte ai timori siano efficaci. Se ciò non avverrà, è chiaro che il fischio di inizio del campionato 2028/29 non sarà a San Donato".