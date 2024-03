Oggi parliamo di due migliorati (anche) grazie a Pioli. Anzi, facciamo parlare loro

L'ultima stagione e mezza del Milan è stata abbastanza altalenante dal punto di vista del gioco e dei risultati e, come è ovvio che sia se siedi sulla panchina rossonera, le critiche a Pioli per la gestione di alcuni calciatori non sono mancate. Poi, però, bisogna saper esser anche obiettivi e analizzare tutto l'analizzabile: ci sono diversi giocatori che, grazie (anche) al lavoro del mister, hanno fatto e stanno compiendo un salto di qualità. Il riferimento, probabilmente anche scontato, è a Christian Pulisic e a Ruben Loftus-Cheek.

Lo spostamento di Loftus-Cheek

Arrivato in estate per fare la mezzala destra, ruolo in cui ha giocato per i primi due mesi abbondanti di stagione, il numero 8 inglese ha pian piano modificato il suo raggio d'azione, trasformandosi nel trequartista-centrocampista che Pioli ha spesso cercato e utilizzato nei suoi anni in rossonero. In questa posizione, Loftus-Cheek sta segnando molto e con continuità, riuscendo ad essere determinante: "Ho giocato - ha spiegato l'inglese - in molte posizioni in carriera. Nel ruolo attuale mi sento bene. Pioli mi dà continuamente feedback, anche attraverso i video. Il suo inglese… sta migliorando giorno dopo giorno! Lavoro con il mister e il suo staff sull’analisi del mio gioco, penso sia importante questo strumento nel calcio di oggi: guardare le partite, vedere dove e come migliorare".

Pulisic da sinistra a destra

L'americano ha ammesso di preferire ancora di giocare a sinistra perché può rientrare sul destro per calciare, ma la realtà dei fatti (e i numeri) dice che a destra è assai determinante: gol, assist, giocate, lucidità, facilità di conduzione e più possibilità per creare pericolo. Pioli, insomma, gli ha cucito un ruolo in cui, forse, nessuno si aspettava potesse rendere così tanto. Nemmeno Pulisic stesso: “Non avrei mai pensato di sentirmi così a mio agio sulla destra se devo essere sincero. Il mio modo di giocare è cambiato tanto e ho trovato modi di inserirmi in area e segnare gol anche partendo da destra. Penso di avere tante qualità e di poter far bene in entrambe le zone del campo”.