Paquetà è pronto ad iniziare l'avventura milanista: tra curiosità, incognite e rischi

Si avvicina sempre di più l’avvio ufficiale dell’avventura rossonera di Lucas Paquetà. Dopo aver sostenuto l’idoneità sportiva a dicembre ed essere stato ufficializzato come nuovo calciatore del Milan due giorni fa, il talentuoso centrocampista brasiliano è tornato oggi in Italia. Domani, infatti, tornerà ad allenarsi a Milanello, per la prima volta da giocatore milanista, e poi sarà la volta della presentazione. La curiosità, intorno a questo giovane prospetto è ancora tanta, alimentata in parte dall’ingente investimento economico resosi necessario per strapparlo al Flamengo: ben 35 milioni di euro. Starà allo stesso Paqeutà confermare di valere i soldi spesi dal Milan e di dimostrare essere in grado di indossare la maglia milanista e sopportarne il peso.

INCOGNITE – Come spesso accade per i giovani provenienti dal Sudamerica, non sono poche le incognite che accompagnano Lucas Paqeutà nel suo trasferimento al Milan. La prima, fra tutte, è la sua collocazione in campo. Il ’97 ha dimostrato, nella sua esperienza al Flamengo, di poter rivestire più ruoli nel centrocampo, trovandosi a proprio agio sia dietro le punte, nel ruolo di trequartista, che in posizione di mezz’ala, ruolo quest’ultimo ricoperto negli ultimi mesi in Brasile e che potrebbe tornare a giocare nel Milan. Gennaro Gattuso, infatti, potrebbe sfruttare l’arrivo del brasiliano per sopperire all’assenza di Bonaventura, che resterà lontano dal campo per il resto della stagione. La seconda incognita, strettamente legata alla prima, riguarda le tempistiche del suo adattamento al campionato italiano, aspetto sottolineato anche dallo stesso Gattuso nei mesi scorsi.

ATTENZIONE E PAZIENZA – Il Milan, e in particolare Gennaro Gattuso, dovrà quindi essere abile nel gestire al meglio Paquetà, per evitare il rischio di bruciare il suo possibile talento. In questo senso, gli esempi, nel passato non mancano. Servirà, dunque, grande accortezza nel gestire il minutaggio dell’ex Flamengo e pazienza in materia di giudizi.