Paradosso Rebic, è lui l'anti Juve. Ecco i suoi numeri contro i bianconeri

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

La stagione rossonera è stata una montagna russa: tra l'inizio incoraggiante, i primi singhiozzi prima del Mondiale, il buio di gennaio e poi i mesi primaverili caratterizzati da una doppia faccia tra campionato e Champions. Tra le poche costanti, in questo caso negative, dell'anno della squadra di Pioli c'è Ante Rebic che non rende più come aveva fatto nelle sue prime stagioni in rossonero. Con la Juve, però, la storia insegna che potrebbe essere l'arma a sorpresa.

Flop

Già a partire dalla scorsa stagione Ante Rebic aveva fatto intravedere segnali contrastanti: il croato aveva passato più tempo fermo ai box piuttosto che in campo. Il croato l'anno scorso saltò ben 19 partite per infortunio, contribuendo ben poco alla cavalcata scudetto del Diavolo. Quest'anno si sperava che potesse essere un'occasione di sbocciare di nuovo, specialmente come arma a gara in corso eppure, anche questa volta, Rebic non ha trovato continuità: 3 infortuni e 11 gare saltate. Il risultato, in compartecipazione con le difficoltà di Origi, è stato un Olivier Giroud portato alla sfinimento perché senza alternative. La sensazione, riportata da MilanNews.it QUI, è che lo stesso futuro di Rebic sia ormai lontano da Milanello, nonostante ancora due anni di contratto messi neri su bianco.

Anti-Juve

Arrivati a due giornate dalla fine del campionato, il Milan ha la grande possibilità - che a più riprese sembrava persa - di qulificarsi per la prossima Champions League. Molto passerà dalla trasferta di domenica sera contro la Juventus, diretta avversaria per l'Europa che conta. E chissà che proprio Rebic, in quella che potrebbe essere una delle ultime partite del croato in rossonero, non possa fare male ai bianconeri, esattamente come in passato. Sì perché il paradosso di Rebic è che da quando è il Milan si è dimostrato un vero è proprio talismano contro la Juventus. Per lui, da qunado è al Milan, 8 presenze contro la Juve condite da 4 gol e 1 assist. Chissà che proprio lui, che quando vede bianconero sembra trasformarsi, non possa davvero ritrovarsi nella notte di Torino.