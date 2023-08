Partenza fenomenale di Pulisic: Captain American incanta subito San Siro

Pronti via, subito due gol. Non si è fatto attendere Christian Pulisic, che ha avuto un avvio da sogno in questo campionato. La super rete a Bologna e il tap-in facile contro il Torino, portando avanti l'azione in ripartenza. Il Milan ci ha scommesso su di lui: è arrivato come riserva del Chelsea, anzi, praticamente da inutilizzato ed è stato acquistato per 20 milioni dai rossoneri. Finora ha messo in mostra tutto il talento che aveva fatto innamorare i Blues quando aveva appena 18 anni per una cifra che si aggirava sui 60 milioni. Grazie alle sue caratteristiche tecniche e tattiche, lo statunitense ha fin da subito messo a disposizione la sua qualità.

Sorprende anche la capacità di svariare su tutta la trequarti: nella pre-season l'abbiamo visto giocare sulla sinistra, ma nelle sue doti c'è anche quello di muoversi come trequartista. Ora Pioli lo schiera come ala destra nel sul 4-3-3, ma, forse per la sua duttilità, forse per richiesta del mister rossonero, il classe '98 arriva a concludere anche da posizione molto centrale. Il gol a Bologna nasce da uno scambio con Giroud, ma non era largo. Anche ieri sera, il cross è arrivato da Loftus-Cheek che ha seguito l'azione sulla destra, con la posizione dell'11 del Milan molto più centrale.

E poi c'è un dettaglio da non sottovalutare: l'intesa con Leao e Giroud. Sia con il Bologna, sia con il Torino, l'asse tra il portoghese e l'americano ha funzionato benissimo: a sinistra gli strappi di Rafa, inarrestabile quando accelera, a destra il dribbling formidabile di Pulisic. Due situazioni di gioco che hanno permesso alla squadra di aprire spazi e di trovarsi sempre in superiorità numerica, aiutando così i centrocampisti a liberarsi e inserirsi con più facilità. E poi quella con Giroud che c'è già dai tempi del Chelsea: i due comunicano senza parlarsi, conoscono i movimenti dell'altro a memoria e questo facilità la squadra a rendersi pericolosa in area.