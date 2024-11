Per fare mercato bisogna rifarsi alle liste: Frendrup solo con un'uscita, Belahyane ha un bonus

Quante volte negli ultimi anni avete letto di intrecci tra calciomercato e situazione liste? Su questi lidi, tante. Ma non può essere altrimenti, visto che sia in Serie A che in Champions League il Milan è "pieno", potendo aggiungere calciatori solo cedendone altri. Oppure, ma solo in Serie A, andando a pescare profili che non necessitano di registrazione. Visti i tanti nomi usciti sui vari organi di stampa in questi giorni proviamo a fare chiarezza.

Cominciamo dalla composizione della rosa dei rossoneri in Serie A ed in Champions League. Le regole sono sempre quelle: 17 stranieri e 8 giocatori formati (divisi tra formati nel vivaio italiano e formati nel vivaio del club) per un totale di 25 giocatori. Più i giocatori esenti da registrazione: in Serie A sono gli U22, in Europa quelli iscrivibili nella Lista B (gli U21 che dai 15 anni in poi hanno trascorso due stagioni continuative nel club).

STRANIERI

1 - Maignan

2 - Tomori

3 - Thiaw

4 - Pavlovic

5 - Emerson

6 - Theo

7 - Bennacer

8 - Fofana

9 - Loftus-Cheek

10 - Reijnders

11 - Chukwueze

12 - Pulisic

13 - Okafor

14 - Leao

15 - Abraham

16 - Morata

17 - Jovic**

- Musah*

*esente da registrazione in Serie A, non in Champions League

** non iscritto in Champions League ma solo in Serie A

FORMATI

18 - Calabria (vivaio club)

19 - Gabbia (vivaio club)

20 - Sportiello (vivaio Italia)

21 - Florenzi (vivaio Italia)

22 - Terracciano (vivaio Italia)

Negli ultimi giorni si è letto di nomi nuovi per il centrocampo come Morten Fredrup del Genoa e Reda Belahyane dell'Hellas Verona. Senza volerci addentrare in costi e valutazioni, non è ancora il momento, si può già dire che il franco marocchino degli scaligeri, classe 2004, sarebbe utilizzabile in Serie A senza vincoli (giocatore U22), mentre in Champions League, nel caso, dovrebbe prendere il posto di uno dei 17 stranieri iscritti a settembre. In Europa possono essere effettuati tre cambi tra la rosa presentata per la fase a campionato e quella per la fase ad eliminazione diretta.

Il danese del grifone invece, avendo già compiuto i 23 anni, non gode di nessuna "agevolazione". Nel caso fosse lui il prescelto per rinforzare il centrocampo allora il Milan dovrebbe cedere, ad esempio, un Luka Jovic o proprio Bennacer per farlo giocare in Serie A. Stesso discorso, come sopra, per quanto riguarda la lista Champions. Il mercato di gennaio non è lontanissimo, quindi è importante sapere che eventuali acquisti verranno influenzati anche da questo tipo di situazioni.