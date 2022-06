Per Leao c'è voglia di andare avanti con il Milan: si lavora ad un lungo rinnovo

MilanNews.it

Dopo lo scudetto vinto da protagonista assoluto (MVP del campionato) e l'esordio da titolare con il Portogallo, Rafa Leao ora si gode le sue meritate vacanze. Il portoghese non sarà presente al ritiro dal 4 luglio, ma raggiungerà i compagni successivamente. Oltre a pensare alla nuova stagione con uno scudetto da difendere, il classe '99 dovrà pensare anche al proprio contratto con il Milan e alla causa con lo Sporting.

Rinnovo: il punto

Saranno giorni importanti per Rafa. Le discussioni sul rinnovo, molto delicate, devono partire dal presupposto che sia il Milan, sia Leao vogliono andare avanti assieme e anche in queste settimane stanno lavorando per continuare su questa via. La trattativa per il rinnovo, scrive la Gazzetta dello Sport, sarà molto lunga e con due problemi: i 20 milioni di risarcimento allo Sporting e la decisione di affidarsi ad un avvocato francese.

Clausola

Il Milan, scrive la rosea, proverà ad imbastire un accordo per un rinnovo di contratto fino al 2027, così da blindare definitivamente il neo MVP del campionato. E' probabile che nel contratto sia inserita anche una clausola rescissoria, che attualmente ammonta a 150 milioni. Il rinnovo, però, potrebbe veramente arrivare, ma i tempi saranno lunghi.