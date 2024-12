Per trovare continuità, Fonseca sceglie... la continuità. Con l'Atalanta è già decisiva

Il Milan si trova in un ottimo momento, forse a livello di costanza nella vittoria il miglior periodo di questa prima parte di stagione: i rossoneri sono reduci da tre vittorie consecutive, dopo lo Slovan, l'Empoli e il Sassuolo. Allargando il discorso sono sette i risultati utili consecutivi ma con alcuni pareggi a inizio striscia che hanno lasciato l'amaro in bocca. Domani sera contro l'Atalanta sarà già una gara molto importante per la stagione del Diavolo e l'obiettivo è trovare continuità nella vittoria.

Vincere

I numeri dell'ultimo mese, per il Milan, sono buoni. Nonostante i rossoneri non siano in una buona posizione di classifica, la sensazione degli ultimi giorni è di aver trovato finalmente una squadra con una sua identità. Questo è dovuto soprattutto alle tre vittorie una dietro l'altra che il Milan non era mai stato in grado di fare in questa stagione, considerando tutte le competizioni. La squadra di Fonseca si era fermata massimo a due. Ora i rossoneri hanno la necessità di allungare questa striscia positiva anche nella partita di domani sera contro l'Atalanta. Il Diavolo si trova al settimo posto e la distanza dai bergamaschi - attualmente secondi - è già di nove punti. La Champions League, invece, dista sette lunghezze ma con Fiorentina e Inter che devono recuperare la gara. Insomma perdere a Bergamo - o meglio non vincere - potrebbe già mettere ulteriormente in difficoltà la squadra rossonera nel suo tentativo di rimonta.

Continuità per continuità

Per trovare questa continuità nella vittoria, Paulo Fonseca domani sera contro Gasperini e la sua temibile squadra che è una delle più in forma d'Europa, sceglie la via... della continuità! In questo caso si parla di riutilizzare la stessa formazione che ha dimostrato in gare come quella contro il Real Madrid e l'Empoli, il maggior equilibrio strutturale. Lo schieramento prevede Yunus Musah largo sulla destra a cercare di dare rinforzo sulla fascia presidiata difensivamente da Emerson Royal. Oggi Fonseca in conferenza stampa ha confermato la presenza dell'americano dal primo minuto: "Sì, Musah giocherà domani. Penso che abbiamo preparato bene la partita. La partita sarà tattica. È molto facile da capire come gioca l'Atalanta. È facile dire che fanno questo, questo e questo. Ma è difficile contrastarli, perché lo fanno molto bene. Offensivamente e difensivamente". Con una fase difensiva più solida, la speranza è quella di colpire negli spazi con Leao, Pulisic, Reijnders e Morata.