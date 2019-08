Per un mercato in stallo in entrata, ce n'è uno in uscita che è difficoltoso

Se il mercato del Milan in entrata è andato avanti senza intoppi fino a poche settimane fa, ora i rossoneri stanno vivendo una fase di stallo per quanto riguarda Angel Correa, obiettivo numero uno per rinforzare il reparto offensivo da consegnare a Giampaolo. In attesa che si sblocchi, in un senso o nell'altro, l'affare con l'Atletico Madrid, il Diavolo deve concentrarsi sulle cessioni. Le due uniche uscite che hanno consentito al Milan di incassare sono quelle di Tiago Djalò (5 milioni di euro) e di Patrick Cutrone (18 milioni di euro + 4 di bonus), ma sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare il Milan nelle ultime tre settimane di calciomercato.

MERCATO DIFFICOLTOSO IN USCITA - Il Milan non vuole cedere i propri pezzi pregiati lasciandoli partire a prezzi fuori mercato. Ci ha provato ad inizio sessione Leonardo, ben consapevole della situazione finanziaria del Milan prima dell'accordo raggiunto tra il club di via Aldo Rossi e la UEFA, ad accappararsi Gigio Donnarumma con una proposta (20 milioni + Areola) che, comprensibilmente, il Milan non ha nemmeno preso in considerazione. Con l'arrivo di Theo Hernandez, poi, dovrà uscire un terzino sinistro tra i 4 in rosa, ma l'infortunio alla caviglia dello spagnolo non è da sottovalutare e rientrerà certamente nelle valutazioni che faranno i dirigenti rossoneri. A centrocampo, nonostante le sirene provenienti dalla Premier League, Kessie è rimasto, così come rimarrà anche Calhanoglu, che ha espresso la propria volontà di restare al Milan, così come l'ivoriano. In avanti c'è la questione Andrè Silva, ma l'affare con il Monaco è saltato per questioni economiche. I rossoneri sarebbero disposti a lasciarlo partire, ma al giusto prezzo. Stesso discorso che si può fare per Suso, nel mirino del Lione, che però ritiene troppo alte, almeno per il momento, le richieste provenienti da Milano. Tre settimane per sbloccare il mercato, sia in entrata che in uscita. Boban, Maldini e Massara continuano il lavoro per consegnare a Giampaolo una rosa competitiva per provare a centrare la tanto agognata qualificazione in Champions League.