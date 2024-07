Pierre forza 5. Un nuovo Kalulu: mettersi alle spalle gli infortuni e tornare a essere travolgente

Il Milan che vinceva lo Scudetto poco più di due anni fa poteva contare su una difesa praticamente imperforabile che, specialmente da febbraio 2022, aveva messo il lucchetto alla porta rossonera. La svolta fu la creazione della coppia Tomori-Kalulu, con il francese che si mise in mostra in maniera importante non lasciando più il posto da titolare della squadra. Oggi, due anni dopo, le cose si sono rovesciate: il Milan è stata una delle peggiori difese della stagione e Kalulu si è perso tra infortuni e pochi minuti in campo.

Stagione da incubo

Dopo l'infausto mese di gennaio 2023, Kalulu ha perso il posto in favore di Malick Thiaw e all'inizio dell'ultima stagione il francese partiva come il terzo centrale nelle gerarchie di Pioli, dietro a Tomori e al tedesco ex Schalke 04. La sua annata, però, ha preso subito una piega disastrosa: non per il rendimento in campo ma per la salute fisica che lo ha abbandonato dalla terza partita in avanti. Il primo stop è arrivato durante la prima sosta per le nazionali: un problema muscolare che lo ha tenuto fuori per un mese. A metà ottobre poi, dopo il ritorno in campo con il Psg, al Maradona di Napoli si fa male dopo pochissimi minuti. Questa volta la diagnosi è ancora più avvilente: strappo del muscolo femorale e quasi quattro mesi di riposo forzato pronosticati. Il classe 2000 rivede la luce nel mese di marzo, carico per tornare a contribuire in un finale di stagione che prometteva scintille. Invece il 17 marzo, al Bentegodi, arriva la terza mazzata del suo anno: un problema al legamento collaterale e un altro mese e mezzo passato in infermeria.

Forza 5

Automaticamente, dopo una stagione non positiva e una passata più ai box che in campo, questa annata diventa fondamentale per il futuro di Kalulu. Il centrale nel corso di questi anni in rossonero ha dimostrato di avere mezzi tecnici e fisici importanti ma al momento sono solo un lontano ricordo: in tal senso dovrà essere bravo Paulo Fonseca a scavare in profondità, anche dal punto di vista psicologico, per far riemergere le qualità del francese. Proprio su Kalulu, il tecnico portoghese ha risposto a una domanda sulla sua posizione in campo durante la conferenza stampa: "Kalulu gioca nelle due posizioni. Positivo avere questa possibilità di avere Kalulu con diversi ruoli: non è molto offensivo ma dipenderà dalla struttura di gioco. Sono soddisfatto di questa possibilità di giocare in diversi ruoli". Una novità, quasi per voltare pagina, arriverà sulla schiena di Pierre che, da questa stagione, indosserà la maglia numero 5. Il Milan si augura che sia proprio una ventata di aria fresca: infatti nella Scala di Beaufort - un sistema di misurazione che calcola la forza dei venti - la "forza 5" è quella che indica un vento teso che tocca quasi i 40 km al secondo. Di questo ha bisogno Kalulu e il Milan: ritrovare un gioco e uno spirito travolgente.