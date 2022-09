Pioli a DAZN: "Non sono soddisfatto, se giochi così bene non puoi perdere. Calabria out per un affaticamento muscolare"

MilanNews.it

Stefano Pioli ha commentato così a DAZN la sconfitta contro il Napoli a San Siro:

Sulla prestazione del Milan: "Non sono soddisfatto e non lo devono essere nemmeno i giocatori. Se giochi così non puoi perdere. Abbiamo fatto solo un gol, troppo poco per quello che abbiamo creato. C'è delusione, non dovevamo perdere. Il calcio però è così, impareremo anche da questa serata. La prestazione c'è stata sotto tutti i punti di vista".

Sulla sconfitta: "Abbiamo perso perchè nelle due aree non ci abbiamo messo quella qualità e quella determinazione che serviva. Abbiamo giocato meglio del Napoli. Eravamo imbattuti, è un peccato perderla dopo una prestazione del genere".

Sugli errori: "Sul gol di Simeone abbiamo portato troppi giocatori ad aggredire il portatore di palla e non abbiamo riempito bene l'area. E' difficile imputare qualcosa alla fase difensiva. Per le occasioni create non possiamo segnare un solo gol. Abbiamo concesso poco al Napoli, anche se è vero che stiamo concedendo qualche gol di troppo".

Sui cambi all'intervallo: "Kjaer l'ho tolto perchè era ammonito. Calabria è uscito per un affaticamento al flessore, altrimenti non l'avrei tolto".

Su Dest: "E' un ottimo giocatore, anche Calabria ha faticato. Kvaratskhelia è un grande giocatore".

Su De Ketelaere: "Ha fatto la miglior prestazione stagionale. Gli va dato tempo di capire un campionato nuovo. A me è piaciuto, sono contento di quello che ha fatto. Si sta inserendo sempre meglio".