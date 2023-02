Pioli a DAZN: "Questa vittoria serviva. Leao è strano: preferisce giocare in questo ruolo. Modulo? Vedremo..."

MilanNews.it

Intervistato a DAZN, Stefano Pioli ha commentato così il successo contro il Torino: "Ci aspettavamo una partita difficile, avversario che sporca le giocate, che ti fa giocare poco ma abbiamo lavorato cercando di trovare qualche pertugio, poi il gol ci ha sbloccato e le cose sono state più belle da vedere e siamo stati migliori rispetto ad inizio partita. Serviva".

Sull'esultanza dopo il gol: "Esultando ho sentito dolori (ride, ndr). Lavoriamo tutti i giorni per ottenere risultati e non ci siamo riusciti. Rifare la Champions sarebbe un bel risutlato, ma mancano tante partite. Vittoria importante ma dobbiamo dare continuità".

Sul modulo: "Credo che l'allenatore debba analizzare le prestazioni della squadra e capire da dove ripartire. Avevamo preso 4 gol a partita e qualcosa era venuto meno. Le caratteristche per giocare in altro modo ci sono, ma a me non interessa giocare con difesa a 3 o 4... dobbiamo ritrovare brillantezza e ripartire da una fase difensiva più solida. Poi torneremo a giocare a quattro, quando avremo condizioni migliori, ma l'importante è avere questo spirito. E' il primo passo che dovrà essere continuativo a questa nostra crescita".

Su Leao: "Rafa è un giocatore strano. Ho sempre pensato che mettendolo largo lo agevolavo, ma in questi giorni, dove l'ho provato, ha detto che è la sua posizione preferita. Ma vuole e deve lavorare in campo in quella posizione. Vedremo anche in base agli avversari".

Su Giroud: "Oli è importantissimo. E' un leader, ma credo che il Milan abbia tanti giocatori importanti".

Ancora sul modulo: "Vedremo, devo vedere le condizioni di Tomori e Bennacer. Affrontiamo squadre che ci assomigliano tanto, vedremo che strategie adottare. La squadra è evoluta dal punto di vista tattico".

Sui risultati: "I risultati negativi si sentono, vivi il quotidiano, la settimana con tensione e preoccupazione, con meno serenità, ma allenare un gruppo così responsabile... non possiamo dimenticare il supporto dei tifosi. La squadra sta cercando di tornare a giocare a certi livelli".