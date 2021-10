Pioli a DAZN: "Soddisfatto della partita, è difficile giocare contro il Torino. Ringrazio il club per una rosa così completa"

Mister Pioli ha parlato a DAZN al termina di Milan-Torino 1-0. Queste le sue dichiarazioni:

Soddisfatto della partita? “Tantissimo. È difficile giocare contro il Torino, per noi era la quarta partita in dieci giorni con tanti giocatori che le hanno giocate tutte. Nel secondo tempo non siamo stato dinamici e abbiamo rischiato solo nel finale. Mi è piaciuta la voglia di portare a casa una vittoria difficile ma comunque meritata”.

Sullo spirito di sacrificio di Leao: “Non mi sorprendono più, li conosco e li apprezzo tantissimo. Tutta la squadra ha lavorato tantissimo. Il Primo tempo siamo stati un po’ più alti come pressione, nel secondo ci siamo abbassati un po’ e quando succede puoi concedere qualcosa: abbiamo lasciato solo l’occasione a Sanabria e qualcosa sui calci piazzati”.

I sostituti che non fanno rimpiangere i titolari: “Fa parte della nostra mentalità e del nostro lavoro. Se dobbiamo giocare un certo tipo di calcio ci dobbiamo preparare in un certo modo. Giocando ogni tre giorni gli allenamenti sono molto più limitati, ma i giocatori hanno questa voglia di interpretare così le partite. Oggi ci sono stati tantissimi duelli, sono molto soddisfatto della voglia di soffrire e rimanere sempre in partita. Abbiamo avuto un momento più difficile nel secondo tempo, ci siamo ricompattati e l’abbiamo superato”.

La posizione di Leao: “Dal momento in cui non potevamo palleggiare dietro era meglio avere più giocatori vicini per vincere le spizzate. Secondo me ci potevamo muovere meglio con i due mediani. Non abbiamo avuto un grandissimo palleggio ma sulle seconde palle abbiamo lottato sempre come se fosse l’ultimo pallone ed è giusto così”.

Sull’equilibrio di Saelemaekers: “Gli manca un po’ più di lucidità nelle giocate semplice. Deve essere più lucido, la sua crescita è stata limpida e importante. Ha dinamismo, quantità e qualità. I giocatori forti le giocate semplici non le sbagliano, noi dobbiamo essere quel tipo di squadra lì”.

La profondità della rosa e la classifica: “Abbiamo tre partite importanti la settimana prossima. Il club e l’area tecnica sono stati bravissimi a costruire un organico così completo. Mi dispiace non aver potuto far rifiatare Leao, sta spendendo tantissimo. Mi auguro che Rebic possa rientrare presto. Dobbiamo continuare ad avere questo spirito e questa generosità. È difficile giocare bene contro il Torino, ci siamo adattati bene ed è stata una buona partita. Le altre partite credo che possano essere partite diverse con avversari che giocano in un altro modo. Non lo sto guardando il Napoli, l’ho visto domenica per la prima volta contro la Roma, ha un allenatore molto forte. La Roma ha una bella squadre con tante soluzioni offensive. Sarà un’altra partita stimolante e difficile in cui potremo dire la nostra”.