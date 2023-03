Pioli a Milan TV: "Domani proveremo a scrivere una pagina importante. Su una cosa il Tottenham non ci potrà sorprendere"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Alla vigilia di Tottenham-Milan di Champions League, match valido per il ritorno degli ottavi di finale, mister Stefano Pioli ha presentato la sfida ai microfoni di Milan TV. Queste le sue dichiarazioni:

Come si prepara una sfida del genere? “Mi piacerebbe pensare e credere veramente che sono partite che si preparano da sole, ma non è così. Poi credo che non ci sarà bisogno di motivare la squadra perché sappiamo tutti l’importanza di questa gara, significherebbe passare un turno, significherebbe migliorare tanto il nostro percorso europeo rispetto alla passata stagione. Sul fatto che la squadra sarà motivata, attenta, concentrata non ho il minimo dubbio. Poi è chiaro che abbiamo preparato la partita… Abbiamo giocato contro di loro due settimane fa, conosciamo i nostri avversari. Dal punto di vista tattico abbiamo fatto le nostre prove dove poi vogliamo avere dei riscontri in partita domani”.

Sul Tottenham e l’atteggiamento della squadra di Conte in casa: “Stranamente per le squadre inglesi che non cambiano atteggiamento, il Tottenham invece è una squadra che ha degli atteggiamenti e dei numeri diversi, in positivo, nelle partite in casa rispetto a quelle in trasferta. Abbiamo analizzato molto bene le loro partite in casa, possono essere più aggressivi rispetto a come lo sono stati a Milano, più intensi, più energici. Non ci potranno sorprendere su questo perché li conosciamo”.