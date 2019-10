Pioli cambia ad Halloween per scacciare la paura: difesa a tre 'mascherata', ballottaggio KK. Torna Piatek

Bonus terminati, il Milan non può decisamente più sbagliare. Se da una parte il quarto posto utile per la Champions League dista 7 punti, sono solamente 3 le lunghezze che separano il Diavolo dalla pericolosa zona retrocessione. I rossoneri scenderanno in campo nel posticipo di giovedì sera a San Siro contro la SPAL con l'obbligo di conquistare la prima vittoria con Pioli in panchina, dopo il rocambolesco pareggio con il Lecce e la sconfitta contro la Roma. Il Diavolo scende in campo ad Halloween per scacciare la paura di fantasmi che mai, ad inizio stagione, si pensava che sarebbero potuti affiorare in questa stagione.

DIFESA A TRE 'MASCHERATA' - In porta, ovviamente, ci sarà una delle poche certezze di questo Milan, Gigio Donnarumma. Sembrano essere confermate le indiscrezioni emerse in settimana, secondo cui come terzino destro nel 4-3-3 dovrebbe giocare Duarte. Il brasiliano resterà bloccato in fase di possesso, permettendo a Theo Hernandez sulla sinistra di alzarsi sulla linea dei centrocampisti. La coppia centrale viene confermata con Musacchio e Romagnoli.

BALLOTTAGGIO KK - Davanti alla difesa, dopo le opache prestazioni offerte recentemente, Biglia dovrebbe accomodarsi in panchina a favore di Bennacer. L'algerino, che nell'ultima apparizione da titolare contro la Fiorentina fece molta fatica, è voglioso di mostrare al nuovo tecnico le proprie qualità partendo dall'inizio. Paquetà dovrebbe essere confermato come mezzala destra, mentre a sinistra c'è un ballotaggio tra Kessie e Krunic, con l'ivoriano favorito.

TORNA IL PISTOLERO - Il tridente offensivo dovrebbe vedere protagonisti Suso a destra e Calhanoglu a sinistra sulle ali. Il gradimento dei tifosi rossoneri nei confronti dello spagnolo è ai minimi storici, ma la partita di domani sera potrebbe rappresentare la giusta occasione per ricucire il rapporto. Dopo aver dovuto digerire due panchine consecutive per la prima volta da quando è approdato in Italia, Piatek dovrebbe riprendere il posto al centro dell'attacco rossonero. Il Pistolero vuol riprendere da dove aveva cominciato nell'ultima occasione a San Siro, segnando. Infine l'ultimo ballottaggio è tra Suso e Castillejo e verrà sciolto solo alla fine.

Questa, dunque, la probabile formazione del Milan che scenderà in campo domani sera a San Siro contro la SPAL:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Duarte, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Bennacer, Kessie; (Suso-Castillejo), Piatek, Calhanoglu.