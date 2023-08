Pioli si tiene stretto Krunic: no al Fenerbahce, sì ad un ruolo importante nel suo Milan

È da diversi giorni che sulla testa di Rade Krunic pende una ricca offerta da parte del Fenerbahce: contatto importante sui 3 milioni di euro l'anno. Il Milan, però, non ha mai mosso più di un dito verso il club turco: o arriva una proposta da 12-13 milioni di euro per il cartellino o Furlani non si siede neanche a parlarne.

E offerte del genere, neanche inferiori, non sembrabo essere arrivate, tanto che il Milan è ben che deciso a dare ascolto a Stefano Pioli sul futuro del centrocampista bosniaco: "Il centrocampo così com’è - ha spiegato il tecnico rossonero in conferenza post Monza - mi piace, e così per me sarebbe al completo. Voci su Krunic? Secondo voi faccio giocare un giocatore che non si allena bene o con la testa da un'altra parte? Lui con gli atteggiamenti mi dice altro. Non sono le parole che contano ma gli atteggiamenti e Rade su questo non ha mai sbagliato". Krunic, dunque, difficilmente si muoverà da Milano in questa sessione di mercato, anche perché...Anche perché, dopo essersi ritagliato un ruolo importante nella cavalcata Scudetto e nell'ottima Champions League della passata stagione, Krunic è pronto ad essere protagonista anche nel nuovo Milan che sta nascendo in questi mesi estivi. Pioli, infatti, ha intenzione di confermarlo titolare nel nuovo centrocampo rossonero, schierandolo - come già visto, con risultati alterni, nelle amichevoli già giocate - da mediano nel 4-3-3; sarebbe un nuovo ruolo per il bosniaco, ma a 30 anni Krunic ha l'esperienza e la solidità giusta, secondo Pioli, per essere affidabilissimo anche in una posizione così delicata.