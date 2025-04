Primavera, che fine hanno fatto i campioni del 2010? C'è chi è andato ai Mondiali e chi è in Iran

Fra un'ora il Milan Primavera si gioca la possibilità di vincere la terza Coppa Italia, dopo le edizioni del 1985 e del 2010. Milan che in caso di vittoria agguanterebbe Atalanta e Lazio. Chi faceva parte di quella squadra che quindici anni fa vinceva il trofeo? E cosa fanno oggi?

Stroppa l'unico sempre presente nei trionfi

Iniziamo dall'allenatore, Giovanni Stroppa, che curiosamente è l'unico ad aver vinto entrambe le volte la Coppa Italia Primavera col Milan: nel 1985 da giocatore sotto la guida di Fabio Capello, nel 2010 da allenatore. Oggi alla Cremonese, in lotta per tornare in Serie A. In questi quindici anni ha allenato tre squadre nel massimo campionato (Pescara, Crotone e Monza), ha conquistato tre promozioni (Foggia dalla C alla B, Crotone e Monza dalla B alla A).

De Sciglio fino ai Mondiali. Verdi acquisto record del Torino

Mattia De Sciglio, tra i giocatori che hanno giocato la doppia finale contro il Palermo, è quello che ha fatto la carriera migliore nonché giocatore che si è affermato anche in prima squadra, prima di approdare alla Juventus nel 2017. Può inoltre vantare la partecipazione ai Mondiali del 2014 e di Euro 2016. Simone Verdi è oggi al Sassuolo. Il trequartista ha fatto una buonissima carriera in Serie A, si è conquistato la Nazionale ed è diventato nel 2019 l'acquisto più caro della storia del Torino, non prima di aver vestito le maglie di Bologna e Napoli. A proposito di Torino, fa attualmente parte della rosa dei granata Antonio Donnarumma, che nel 2010 fu il migliore in campo a Palermo nella finale d'andata terminata 1-1. Anni al Milan da terzo portiere, con una presenza rimasta nel cuore dei tifosi in un derby di Coppa Italia vinto per 1-0. Una buona carriera anche per il capitano dell'epoca Simone Romagnoli, attualmente alla Sampdoria ma che ha giocato oltre 100 partite in Serie A. In B anche Mario Sampirisi, altro giocatore che vanta una buona esperienza nel massimo campionato e oggi alla Reggiana.

Che fine ha fatto Zigoni, l'autore delle reti nelle finali?

A segno in entrambe le finali, Gianmarco Zigoni gioca attualmente nella Clodiense, nel girone A di Serie C. Il Milan lo acquistò dal Treviso, dopo che aveva segnato già due reti in Serie B e fin qui non è mai riuscito ad andare oltre la cadetteria. In compenso è stato protagonista della doppia promozione con la maglia della SPAL, andando sempre in doppia cifra.

Chi si è ritirato: Strasser e Albertazzi

Rodney Strasser ha appeso gli scarpini al chiodo: lo ricordiamo per la rete decisiva a Cagliari nell'anno dello scudetto. Carriera condizionata dagli infortuni, oggi con la sua fondazione dà una mano al suo Paese, la Sierra Leone. Su Michelangelo Albertazzi il Milan ci puntò tantissimo, investendo 2 milioni. Carriera terminata prestissimo, nel 2019, martoriato dagli infortuni. Solo 25 presenze in A, tutte col Verona. Una sola presenza in rossonero, in Coppa Italia nel 2015 contro la Lazio dove causerà il rigore per la vittoria dei biancocelesti.

Ricordate Merkel? Ecco dove gioca

Qualche presenza in A per Alexander Merkel col Genoa. Su quest'ultimo c'erano grandi aspettative, il Milan l'ha fatto esordire persino in Champions League. Ma alla fine la sua carriera è stata ben inferiore alle attese: ha girato l'Europa, ora si trova in Iran, al Nassaji allenato da Savo Milosevic, vecchia conoscenza della Serie A.

C'è un rivale del Milan Futuro

Perucchini è in una rivale del Milan, nello specifico Milan Futuro dato che difende i pali del Legnago Salus. In Serie C anche Calvano (Monopoli), Ghiringhelli (Novara), Pasini (Feralpisalò), Schenetti (Pro Vercelli), Beretta (Pro Patria), Bertoni (Alcione). Più giù Oduamadi, in Eccellenza laziale, al Valmontone. Palbrik e Novinic sono nelle serie inferiori austriache, Hotton nei campionati amatoriali inglesi.