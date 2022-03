Probabile formazione: ballottaggi aperti in difesa e sulla trequarti

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan è arrivato a Cagliari dove domani sera, alle 20:45, giocherà la sfida di campionato contro i rossoblù di Walter Mazzarri. La formazione di Stefano Pioli, che non ha portato Samu Castillejo, Marko Lazetic e l'influenzato Daniel Maldini, arriva in Sardegna con un paio di elementi non al top come Sandro Tonali e Brahim Diaz. Lo spagnolo, però, sembra essere in fase di totale recupero visto che è in forte ballottaggio con Rade Krunic per il ruolo di trequartista centrale. Gli exit pool serali lo danno in lieve vantaggio rispetto al bosniaco mentre sulle fasce non si cambia: Messias a destra e Leao a sinistra.

In mezzo al campo, con Tonali reduce dalla febbre, si rivedrà la mediana composta da Ismael Bennacer e Franck Kessie. In difesa, Pierre Kalulu favorito su Alessio Romagnoli mentre in attacco verrà confermato Olivier Giroud, con Zlatan Ibrahimovic che scalpita per fare minuti e chissà che non li abbia a gara in corso.

Questa la probabile formazione:

Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud