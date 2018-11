Probabile formazione - Gattuso torna al 4-4-2: Simic verso l'esordio in difesa. Riposa Suso, al suo posto Halilovic

Archiviata la sosta e il ritorno in campo in Serie A, è tempo ora di Europa League. Il Milan sfiderà domani sera il Dudelange, in una partita molto importante ai fini del superamento del girone, soprattutto in considerazione dell’unico punto conquistato contro il Real Betis. Sarà, tuttavia, una formazione ampiamente rimaneggiata quella che Gattuso schiererà contro la squadra lussemburghese, complice l’emergenza infortuni e l’esigenza di turnover.

TORNA LA DIFESA A QUATTRO – Gennaro Gattuso tornerà a schierare i rossoneri con il 4-4-2. Decisivo, ai fini del ritorno della difesa a quattro, sarà l’esordio di Stefan Simic in maglia rossonera. Il giovane difensore, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Cutrone, potrebbe prendere il posto di Musacchio, al fianco di Zapata, al centro della difesa rossonera. Sulle fasce, invece, Calabria tornerà nel ruolo di terzino, mentre a sinistra giocherà Laxalt.

SI RIVEDE BERTOLACCI, CHANCE PER HALILOVIC – Contro il Dudelange Andrea Bertolacci aveva esordito in questa stagione e domani, dopo aver collezionato soltanto undici minuti da quella sera, potrebbe tornare titolare. Vista l’emergenza infortuni, Gattuso potrebbe affidarsi all’ex Genoa che dovrebbe far coppia con uno tra Bakayoko e Mauri. Il francese, tuttavia, sarebbe in vantaggio nel ballottaggio con il classe 1996. La principale novità a centrocampo sarà la presenza di Alen Halilovic che prenderà il posto di Suso. Confermato, invece, Calhanoglu.

C’È HIGUAIN, INSIEME A CUTRONE – Nessun turno di riposo per Patrick Cutrone, nonostante la disponibilità di Higuain, squalificato in campionato. Per scardinare la difesa del Dudelange, Gennaro Gattuso tornerà quindi ad affidarsi alle due punte.

Questa dunque la probabile formazione del Milan (4-4-2): Reina; Calabria, Simic, Zapata, Laxalt; Halilovic, Bakayoko, Bertolacci, Calhanoglu; Cutrone, Higuain.