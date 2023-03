Probabile formazione Milan: a Londra con Leao, Giroud ce la fa. Un cambio importante a centrocampo

MilanNews.it

Vigilia di Tottenham-Milan, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il Milan vola a Londra per quella che probabilmente è il match più importante della stagione con un piccolo vantaggio grazie all'uno a zero, firmato Brahim, maturato all'andata. L'allenamento odierno ha dato buone notizie e mister Pioli, che ha ritrovato in gruppo Brahim Diaz, fuori contro la Fiorentina per una lieve distorsione al ginocchio ed il duo d'attacco Giroud ed Origi: tutti e due i centravanti ieri non si erano allenati in via precauzionale a causa di un attacco febbrile. Dopo la squalifica scontata in campionato i rossoneri ritrovano anche Leao e Krunic, che si candidano seriamente per una maglia da titolare. Di seguito le possibili scelte di mister Pioli per domani sera, con un importante cambio a centrocampo: di fianco a Tonali ci va Rade, Diaz invece sarà sulla trequarti con Leao.

PROBABILE FORMAZIONE

Milan (3-4-2-1)

16 Maignan

20 Kalulu, 28 Thiaw, 23 Tomori

30 Messias, 8 Tonali, 33 Krunic, 19 Theo Hernandez

10 Diaz, 17 Leao

9 Giroud

A disp.: 83 Mirante, 24 Kjaer, 2 Calabria, 25 Florenzi, 46 Gabbia, 5 Ballo-Touré, 32 Pobega, 56 Saelemaekers, 4 Bennacer, 90 De Ketelaere, 12 Rebic, 27 Origi,. All.: Stefano Pioli

Diffidati: Ballo-Touré, Tomori, Tonali, Krunic

DOVE VEDERE TOTTENHAM-MILAN

Ore: 21:00

Stadio: "Tottenham Hotspur Stadium" di Londra

TV: Prime Video

SQUADRA ARBITRALE