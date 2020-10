Probabile formazione Milan: ballottaggio tra Bennacer e Krunic, possibile Leao dall'inizio

Protagonista di una partita da cuori forti sul territorio europeo, il Milan si riaffaccia al campionato italiano per l’importante gara contro lo Spezia. Il match contro il Rio Ave, valso la qualificazione ai gironi dell’Europa League, è stata una sfida emozionante e combattuta ma allo stesso tempo capace di sottolineare alcuni limiti nella squadra di Stefano Pioli. In questo senso, sia per ragioni tattiche che di turnover, il tecnico emiliano opererà alcuni cambi rispetto alla formazione di giovedì mantenendo tuttavia il solito e rassicurante assetto tattico (4-2-3-1).

DIFESA CONFERMATA - “Di necessità, virtù”: questo, in un certo senso, è il motto di Stefano Pioli per quanto riguarda il reparto arretrato rossonero. Le tante assenze nella difesa rossonera, infatti, costringono il tecnico emiliano a confermare gli stessi 4 uomini in tutte e cinque le partite stagionali tra campionato e Europa. Spazio quindi, anche nella gara contro lo Spezia, a Calabria, Gabbia, Kjaer e Theo Hernandez davanti all’insostituibile Donnarumma.

COPPIA INEDITA - L’efficiente mediana rossonera formata da Bennacer e Kessie non partirà titolare. I due centrocampisti africani, usciti malconci dalla gara con il Rio Ave, potrebbero spingere il tecnico emiliano ad optare per una coppia inedita. Contro lo Spezia, infatti, al fianco di Tonali è vivo il ballottaggio tra Krunic e Bennacer che, con l'ex Brescia, ha già giocato contro i portoghesi a gara in corso. Per il bosniaco, in particolare, sarebbe la prima gara da titolare della stagione.

ATTACCO IN EMERGENZA - Con Ibrahimovic ancora in quarantena e il recente infortunio di Rebic, l’attacco rossonero si trova in una situazione di parziale emergenza. Nonostante questo, Stefano Pioli opererà alcuni cambi rispetto alla partita contro il Rio Ave. Nel ruolo di prima punta, Colombo tornerà tra i titolari e partirà per la prima volta dall’inizio in campionato. Alle sue spalle, la trequarti rossonera sarà formata da Saelemaekers, Calhanoglu e Brahim Diaz che prenderà il posto di Samu Castillejo sulla corsia sinistra. Ma attenzione a Leao sulla corsia sinistra, in quel caso resterebbe fuori il turco con Diaz centrale e Saelemaekers sulla destra. Pioli ci penserà domani mattina.

Di seguito la probabile formazione rossonera:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz, Colombo.

FORMAZIONE CHE POTREBBE VARIARE CON LEAO E KRUNIC: Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao, Colombo.