Probabile formazione Milan: cambia tutto l’attacco! Ballottaggio particolare a destra
COMO-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 5 De Winter
56 Saelemaekers 19 Fofana 19 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi
18 Nkunku 10 Leao
A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupinan, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug.
Allenatore: Massimiliano Allegri
Indisponibili: Gimenez, Pavlovic
In dubbio: Fullkrug
Diffidati: Fofana
Squalificati: /
Ballottaggi: Saelemaekers-Loftus-Cheek (80-20)
Domani si gioca Como-Milan, e Max Allegri non avrà a disposizione, oltre al solito Gimenez, anche Pavlovic. Il serbo ha nove punti di sutura in testa, necessari dopo uno scontro di gioco avvenuto durante Fiorentina-Milan. Fullkrug nonostante le parole di Allegri in conferenza, oggi si è allenato. Il tedesco, che contro la Fiorentina ha rimediato un’infrazione (subito ridotta) alla falange del piede ha stretto i denti e oggi ha lavorato a Milanello. Se dopo l’allenamento di domattina non dovesse avere ulteriori fastidi c’è la concreta possibilità che possa andare in panchina per la sfida del Sinigaglia contro il Como. A parte queste defezioni gli altri, per ora, sono tutti abili e arruolabili. In difesa torna dalla squalifica Tomori, con De Winter che giocherà da braccetto sinistro sostituendo Pavlovic. Sulla fascia torna titolare Bartesaghi, così come tornano dall'inizio Fofana, Modric e Rabiot, tutti e tre lasciati a riposo al Franchi. In attacco tocca a Nkunku (preferito a Pulisic, come riportato da Peppe Di Stefano) e Leao.
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Lo Cicero - Yoshikawa
IV Uomo: Pairetto
VAR: Doveri
AVAR: Di Paolo
DOVE VEDERE COMO-MILAN
Data: giovedì 15 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
