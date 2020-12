Probabile formazione Milan: Castillejo, Brahim e Calhanoglu dietro a Rebic

Dopo aver strappato il primato nel girone di Europa League il Milan domani sera spera di aumentare anche il distacco in campionato con le inseguitrici, e consolidare il primo posto. L'impegno non è semplice perchè mancheranno ancora giocatori importanti come Kjaer e Ibrahimovic, ma Pioli vuole una squadra determinata e concentrata.

DIFESA CONFERMATA - Tornano i titolari. Dopo la pausa concessa giovedì contro lo Sparta Praga, Gigio Donnarumma tornerà tra i pali. Davanti a lui agiranno Calabria, Gabbia, Romagnoli e Theo Hernandez (tutti e 4 assenti in Europa League). Una difesa molto dinamica, che dovrà essere capace di fronteggiare le ripartenze degli sprinter crociati Karamoh e Gervinho.

TORNA BENNACER, CASTILLEJO TITOLARE - Pioli ritrova Bennacer. Una pedina fondamentale nel centrocampo rossonero, nonostante il compagno Sandro Tonali sia in netta crescita. L'algerino ha riposato una settimana intera per arrivare pronto a questo appuntamento. Accanto a lui ci sarà l'insostituibile Franck Kessie, in campo contro i ducali con il peso della diffida sulle spalle. Dietro al versatile Rebic, ci saranno Samu Castillejo (in vantaggio nel ballottaggio con Hauge), Brahim Diaz e Hakan Calhanoglu, a sinistra. Fuori Alexis Saelemaekers, non ancora al top della forma.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer, Castillejo, Diaz, Calhanoglu, Rebic. Allenatore: Pioli.